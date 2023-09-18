شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم "بيت الروبى" تصل 129 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "بيت الروبى" للنجم كريم عبد العزيز إيرادات بلغت 82 ألف جنيه فى آخر ليلة عرض فى السينمات، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال الفترة الماضية 129 مليون جنيه، حيث أصبح أعلى فيلم في تاريخ السينما المصرية حتى الآن.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية مهمة تشغل الجمهور حالياً وهى تحكم السوشيال ميديا فى العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.