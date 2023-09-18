شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "60 جنيه" للمخرج عمرو سلامة يفتتح مهرجان الجونة فى دورته الـ6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر، عن مشاركة المخرج المصري عمرو سلامة بفيلم "60 جنيه" في عرض عالمي أول بمسابقة الأفلام القصيرة، ومن المقرر أن يكون "60 دقيقة" هو فيلم افتتاح الدورة السادسة.

الفيلم تبلغ مدته 18 دقيقة، ويحكي عن "زياد" وهو مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق، من خلال أحلام اليقظة الموسيقية نكتشف سرًا غامضًا تتورط فيه العائلة، ومع ذلك، فإن هذا الرابط العائلي سيمنح زياد الفرصة للبدء من جديد.

عمرو سلامة مخرج مصري تخرج من كلية التجارة وبالرغم من حبه الشديد للسينما منذ الصغر إلا أنه لم يمتلك الشجاعة الكاملة لمواجهة الأسرة وإخبارهم برغبته في الالتحاق بالفن وبخاصة الإخراج السينمائي. ويعد أول فيلم روائي طويل من إخراجه فيلم "زي النهاردة" الذي عرض في آخر سنة 2008، وشارك في مهرجان الشرق الأوسط للسينما، ورشح لجائزة أحسن فيلم، واشترك في العديد من المهرجانات الدولية الأخرى، الفيلم كان من تأليفه ومونتاجه أيضاً. ثاني أفلامه الطويلة كان فيلم "أسماء"، الفيلم كان مستوحى من قصة حقيقية لسيدة مصرية كانت حاملة لفيروس الإيدز، لكنها كانت تحارب الظروف والمجتمع للحصول على حقوقها، الفيلم حصل على أكثر من 18 جائزة عالمية وعربية، أهمها جائزة أفضل مخرج عربي في مسابقة آفاق جديدة في مهرجان أبوظبي السينمائي. أخرج العديد من الأفلام منها "لا مؤاخذة، صنع في مصر، شيخ جاكسون، برا المنهج، ومسلسل طايع، ومسلسل بيمبو، ومسلسل ما وراء الطبيعة، وينتظر عرض أحدث أفلامه شماريخ خلال الفترة المقبلة، وهو بطولة آسر ياسين وأمينة خليل.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.