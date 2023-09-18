شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام عرض عالمى ودولى أول بمسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر، عن مشاركة 21 فيلمًا بمسابقة الأفلام القصيرة، منها خمسة أفلام في عرضها العالمي الأول وهي "60 جنيه"، "أطلق النار على البطيخ"،"حتى نلتقي"، "ربيع يوم عادي"، "الماء الأسود".

كما يشارك بالمسابقة أربعة أفلام في عرضها الدولي الأول، وهي:"251"، "أخيرًا، اليوم الموعود"،"لا تبكِ يا غابريال"،"هزة" بالإضافة إلى فيلم التحريك "الأراضي الرمادية"، وتضم قائمة الأفلام القصيرة ما يلي:

"60 جنيه" إخراج عمرو سلامة - إنتاج مصر

تدور الأحداث حول زياد، مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق. من خلال أحلام اليقظة الموسيقية، نكتشف سرًا غامضًا تتورط فيه العائلة ومع ذلك، فإن هذا الرابط العائلي سيمنح زياد الفرصة للبدء من جديد.

"251" إخراج بودايان موخرجي - إنتاج الهند

تدور القصة مع انتشار فيروس كورونا خلال الموجة الأولى، تتكشف العديد من قصص الرعب في الهند. استنادًا إلى أحداث حقيقية، 251 هو فيلم عن قصة مؤثرة، وعرض الفيلم فى مهرجان كيرالا الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة 2023.

"أثداء" إخراج إيفيند لاندسفيك - إنتاج النرويج

تدور القصة: بعد مشاجرة غير سارة على الشاطئ، يتخلى مجموعة من المراهقين عن صديقيهما أوسكار وإيبين. عندما يقوم أحدهما بلفتة ودية، فإنهما يواجهان ما قد يكون بداية لعلاقة غير متوقعة، وعرض الفيلم فى مهرجان كان السينمائي 2023 بمسابقة الأفلام القصيرة.

"الأجسام أقرب مما تبدو عليه" إخراج أحمد صبحي - إنتاج مصر

تدور القصة بعد تعطل بطاقته البنكية وفشل موعده الغرامي، يذهب نعيم إلى منزل أخته لاقتراض بعض المال، ليجد أن أخته قد تعرضت للسرقة، مما يجعل نعيم يدخل في دوّامة عاطفية تجبره على مواجهة شعوره بالخزي، وعرض الفيلم مهرجان كليرمون فيران السينمائي الدولي للأفلام القصيرة 2023.

"أخيرًا - اليوم الموعود" إخراج كارولينا فيرغارا - إنتاج الأرجنتين

تدور القصة حول إيزابيل التى تعجز عن التعاطي مع واقعها، تتلقى زيارتها من صديقتها آنا التي تساعدها في تحقيق أمنيتها، وعرض الفيلم فى مهرجان بوينس آيرس الدولي للسينما المستقلة 2023 بمسابقة الأفلام القصيرة الوطنية وحصل على تنويه خاص.

"الأراضي الرمادية" إخراج تشارلوت والترت وألفارو شويك - إنتاج سويسرا

تدور الأحداث يوم خريفي وأول ليلة شتوية في الجبال العالية، إنه موسم الصيد. تتقاطع مسارات الحيوانات والبشر وتتلاشى. مساحات من الضباب تطمس الحدود بين الحلم والخيال والواقع.

"أطلق النار على البطيخ" إخراج أنطونيو دوناتو - إنتاج إيطاليا والمملكة المتحدة

تدور القصة حول فيديريكو الذى يقضى عطلة مع والده وشقيقه في منزل صيفي للطبقة العليا في سردينيا. والدهما، أوريليو، رجل حاد وذكوري مما يجعل فيديريكو يشعر بالقلق والضعف. عندما تدعوهم عائلة ألمانية ثرية لتناول العشاء، يكتشف فيديريكو أنه لا يختلف كثيرًا عن والده.

"أعدك" إخراج سام ماناكسا - إنتاج الفلبين

تدور القصة حول ميلا التى تواجه صعوبات في العمل إذ لا تتلقى أي أجر، ويتحول حبيب محتمل إلى مصدر للراحة عبر مكالماته الهاتفية المستمرة، ولكن وعد بالأمل ربما يقود نحو مأساة وأغانٍ عاطفية حزينة.

"إعلان نهاية العالم" إخراج أندريا غاتوبولوس - إنتاج سويسرا وإيطاليا

تدور الأحداث أثناء عرض فيلم سوداوي عن نهاية العالم، فجأة يقاطعه إعلان غريب.

"أمهات ووحوش" إخراج إديث غوريش - إنتاج كندا

تدور القصة حول إمرأة أنيقة تترأس مأدبة لها طبيعة سيريالية تعكس مُثلًا ومخاوف حيال الأمومة الحديثة.

"البحر الأحمر يبكي" إخراج فارس الرجوب - إنتاج ألمانيا والأردن

آيدا التي يسكن روحها شيء ما، تسافر إلى مكان ناءٍ حيث اختفى حبيبها، حتى تودعه وتستشعر وجوده للمرة الأخيرة، وعرض الفيلم فى مهرجان كان السينمائي 2023 بمسابقة نصف شهر السينمائيين.

"حتى نلتقي" إخراج جهاد علم الدين - إنتاج مصرتدور القصة: في الحادية والعشرين من عمرها، تجد نفسها تشعر بالحنين إلى أخيها الأكبر الذي توفي دون أن تودعه. يدفعها هذا الغياب إلى البحث عن طريقة للتخلص من الحزن والبحث عن السلام. ومع مرور الوقت، تكتشف طريقًا للمضي قدمًا، وتكرمه من خلال الانغماس في كل تفصيلة في حياتها.

"ربيع يوم عادي" إخراج منة إكرام - إنتاج مصر

تدور القصة حول سارة، مراهقة خجولة، تتعثر أثناء ممارستها رقصة خاصة بعيد الأم بفستانها التقليدي الطويل، وهذا ما يدفع معلمتها، الراهبة نورا، إلى تقديم المساعدة من خلال تعديل الفستان. أثناء هذا، تُكتشف الأسرار.

"سوبر" إخراج نيكولاس كولوغلو - إنتاج اليونان

قصة الفيلم دراما كوميدية ارتجالية تتلون بالأبيض والأسود، يروي قصة الموعد الغرامي الأول والأخير بين جيمس وبيني العالقين في عالم حيث يمكن التخلص من كل شيء، وعرض الفيلم فى مهرجان بروكسل للأفلام القصيرة 2023، مهرجان فالنسيا السينمائي الدولي 2023 وحصل على تنويه خاص من لجنة التحكيم، جائزة لجنة التحكيم الشباب لأفضل فيلم قصير.

"الطبيعة البشرية" إخراج مونيكا ليما - إنتاج البرتغال وألمانيا

تدور الأحداث في شقة في مدينة تحت حظر التجول، يمتد يوم واحد بين بدايات الربيع ونهاية الصيف، وخلاله تتزعزع رغبة زوجين في تكوين أسرة بسبب الشعور السائد بعدم اليقين.

"العودة إلى الخلف في مدينة هونغ" إخراج رويكي لي - إنتاج الصين

تدور القصة حول آيو الذى يعود إلى بلدته ليتزوج، لكن والده تُوفي قبل عامين في حادثة أثناء مأدبة، وتمر الأسرة بفترة حداد لمدة ثلاث سنوات، قبل اكتمالها لا يمكن إقامة حفل زفاف آيو.

"لا تبكِ يا غابريال" إخراج ماتيلد شافان - إنتاج فرنسا

غابريال شرير، والعالم سيئ، وكل شيء كريه. ولكن أحيانًا، من باب التفاؤل، تتلاقى الأرواح التائهة، وهذا ما يحدث عندما تظهر مارغو في حياة غابريال ذات ليلة.

"الماء الأسود" إخراج جوانا روزنياك - إنتاج بولندا

تدور القصة حول إميليكا شابة عاطلة تعاني من نوبات الفزع عندما تقترب من خزانات المياه. بعد وقوع مأساة عائلية، يبدو على إميليكا السعادة لأنها تقضي الوقت برفقة شقيقتها الصغرى الغامضة. وعلى جانب آخر تبدو فرصة عمل في أرشيف محلي هي فرصتها للبدء من جديد.

"ملح البحر" إخراج ليلى بسمة - إنتاج التشيك ولبنانتدور الأحداث حول: الصيف على وشك الانتهاء، بينما تتذوق نايلة المراهقة اللبنانية الاستقلال للمرة الأولى، وتتخذ قرارات ستغير حياتها، وعرض الفيلم فى مهرجان فينيسيا السينمائي 2023 بمسابقة الأفلام القصيرة".

"هزة" إخراج آن ستيفينز - إنتاج فرنسا

تدور الأحداث حول كلير، امرأة تبلغ من العمر 43 عامًا، بالصدفة تقرأ برجها، وتقرر بعد ذلك إجراء فحص طبي شامل. تذهب كلير إلى موعدها الطبي فيما بعد ممسكة سيجارة بيدها.

"يرقة" إخراج ميشيل كسرواني ونويل كسرواني - إنتاج فرنسا ولبنان

تدور القصة حول أسما وسارة يلتقيان أثناء عملهما نادلات في فرنسا. كلتاهما من بلاد الشام وتحملان معهما ظلال الماضي، كلٌ على طريقتها الخاصة. تتصادقان مبدئيًا وتجدان أرضية مشتركة تعود إلى الوقت الذي كانت فيه مدينة ليون مرتبطة بوطنهما عبر طريق الحرير، وعرض الفيلم فى مهرجان برلين السينمائي 2023 وحصل على جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.