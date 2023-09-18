نيك جوناس ينفعل على معجبيه.. وهذا ما فعلوه!!- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من أحدث حفلات الفنان العالمي نيك جوناس، حيث ظهر غاضباً بشكل كبير من أحد المعجبين الذي بدأ يرميه بالأساور.



وفي التفاصيل، وعندما كان يؤدي نيك أغنية "Rollercoaster" الشهيرة، توقف عن الغناء للحظات بعد أن قام أحد المعجبون برمي الأساور عليه، فظهر النجم وهو يحاول أن يلتقط بعض الأساور قبل أن يهز رأسه معرباً عن عدم رضاه بما يحصل، طالباً من رواد الحفل "التوقف" عن رمي الأغراض.

وجاء من بين تعليقات المتابعين على الأمر: "ذلك الرجل وبّخ الجمهور وكأنّ كل فرد منهم ابنته. شخصياً لكنت خفت"، "لقد قام بذلك بشكل جيّد. أوصل فكرته من دون أن يبدو وقحاً. تماماً كالآباء".