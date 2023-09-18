بصورة هادئة للغاية.. ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - تحتفل الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن اليوم بعيد ميلادها.

وقد شاركت الجمهور صورة لها، من إطلالتها بحفل الموريكس دور الذي أقيم ليلة أمس، وهي تقوم بنفخ شمعة على قالب حلوى صغير، وعلقت: "إنه عيد ميلادي، الله يديم نعمة الصحة ويحميلي عيلتي ويديم محبتكن الحلوة. شكراً ع كل كلمة. كتير حب".

إشارة إلى أن ماغي بو غصن كانت أعلنت في وقت سابق، عن وجود موسم رابع من مسلسل "للموت"، وأكدت أنه سيمتد لحلقات قليلة، ولن يكون لشهر رمضان 2024، بل سيُعرض خارج الموسم الرمضاني.

وتشارك بو غصن في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "يسار"، الذي كانت كشفت عن ملامح شخصيتها فيه بصورة نشرتها في صفحتها، مشوقة جمهورها للعمل، الذي لم تكشف تفاصيل أخرى عنه.

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