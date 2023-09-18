شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب محمد الطوخى: الدكتور خالد داغر سبب عودتى لحفلات الأوبرا بعد منعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب محمد الطوخي، الذي أحيا مؤخرًا حفل "العندليب" بدار أوبرا المصرية، عن أن هناك مسئولة سابقة عن حفلات الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، تسببت في منعه من الغناء وإحياء الحفلات بالأوبرا، وذلك بحجة أن "شكله وحش".

ووجه الطوخي الشكر للدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا وأهداه نجاح حفل "العندليب" الذي أحياه مؤخرًا، مؤكدًا أنه سبب عودته للغناء من جديد في الأوبرا.



الطوخى وخالد داغر



الطوخى وخالد داغر

كما حرص الطوخي على توجيه الشكر للمسئولة السابقة عن حفلات الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، والتي رفض ذكر اسمها، ووصفها بأنها كانت صاحبة الدور السلبي في حياته، ولكنها منحته التحدي لمواصلة طريقه ومشواره.

ونشر الطوخي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمعه بالدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، وعلق عليها قائلاً: "بهدي نجاح حفل العندليب لناس كتير في حياتي منهم اللي لعبوا دور إيجابي مهم في خطواتي، ومنهم كمان ومتندهشوش لما أقول لعبوا دور سلبي في حياتي"..

وتابع قائلاً: "أصحاب الدور الايجابي ساعدوني ونوروا السكة قدامي، وأصحاب الدور السلبي خلوا التحدي اللي جوايا أكبر نقطة إيجابية في حياتي.. الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية (صاحب الدور الإيجابي) بشكره من قلبي لأنه كان السبب في عودتي مرة أخرى لحفلات الأوبرا وكان أولها حفلات العندليب واللي الحمد لله لاقت نجاح كبير".

واستطرد قائلاً: "أما (صاحبة الدور السلبي) هي مسئولة سابقة عن حفلات الموسيقي العربية في دار الأوبرا وبرضه بشكرها لأنها لما كانوا بيرشحوا اسمي ليها كانت بتقول لهم مش عاوزاه عشان شكله (وِحش)، وعلي هذا الأساس فضلت ممنوع لفترة كبيرة بسببها من حفلات الأوبرا"، وأنهى الطوخي التدوينة قائلاً: "بصراحة كان نفسي تقيمني علي أساس موهبتي وفني واللي هقدر أقدمه، أما موضوع شكلي ده بتاع ربنا وعاجبني والحمد لله عمومًا.. الحمد لله علي كل حاجة وأنا واثق إن كل شيء له ميعاد وإن الجاي أحسن بإذن ربنا".