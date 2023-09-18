شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن كامبل مخرج أفلام جيمس بوند رفض لعب دانيال كريج للشخصية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المخرج العالمى مارتن كامبل، مخرج سلسلة أفلام جيمس بوند السابق، بأنه متشكك في أن يلعب النجم العالمى دانيال كريج دور العميل 007، أخرج كامبل فيلم Casino Royale الذى طرح خلال عام 2006، والذي كان أول فيلم لـ كريج في هذا الدور بعد توليه المسؤولية خلفًا للممثل العالمى بيرس بروسنان.

وفي حديثه إلى موقع The Express، أوضح كامبل سبب تردده قليلاً في اختيار الممثل في الدور الأسطوري، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى اختلافاته الجسدية عن زملائه السابقين، وقال كامبل: "تحفظي الوحيد مع دانيال، بغض النظر عن أنه ممثلاً رائعاً، ألا أن الحقيقة كانت أنه خلف لـ ممثلين مثل شون كونري، وروجر مور، وبيرس بروسنان، وكان كل منهم بمثابة شخصية خاصة بمفرده، وجميعهم وسيمين، وجميعهم مثيرون، وجميعهم جذابون للنساء".



مارتن كامبل ودانيال كريج

وأضاف كامبل: "إلا أنه كان من الواضح أن دانيال أكثر صرامة وصلابة، لكنه لم يكن رجلاً وسيمًا تقليديًا، لذلك فكرت في ذلك لمدة دقيقة، وبصرف النظر عن ذلك، كان هو دائمًا".

فيلم " Casino Royale" هو أحد أفلام العميل السرى الشهير جيمس بوند أو 007 كما يعرفه عشان السلسلة، لكنه فيلم خاص جدا لأنه يسرد أول عملية يقوم جيمس بوند بتنفيذها بعد أن يتم ترقيته ليحصل على الصفرين فى لقبه 00، وهو ما يعنى تصريح المخابرات البريطانية له بالقتل فى أى عملية تتطلب ذلك.

فى الفيلم يواجه بوند رجل يدعى لو شيفر، وهو المصرفى الخاص بالجماعات الإرهابية، والذى يشارك فى مسابقة للعب البوكر فى منطقة الجبل الأسود بهدف استعادة أمواله من أجل البقاء آمنا وسط عالم الإرهاب العالمى.

لذلك تقوم مديرة المخابرات والمعروفة بالحرف إم بإرسال بوند بصحبة العملية فاسبر ليند، ليقوما بحضور مسابقة البوكر وفعل أى شيء لمنع لو شيفر من الفوز، وبالفعل يدخل بوند المسابقة كلاعب، مدعما بفريق يساعده على ضمان هزيمة لو شيفر، ولكن هل يتمكن من الخروج سالما بعد الانتصار على الرجل الخطير؟ وهل يهدد الأمر حياة زميلته فى المهمة؟

حقق الفيلم نجاحا تجاريا كبيرا، حيث ضاعف ميزانية إنتاجه التى بلغت 150 مليون دولار إلى إيرادات تخطت 594 مليون دولار حول العالم، وحصد 15 جائزة مختلفة، من أهمها جائزة بافتا البريطانية الشيهرة لأحسن صوت، وجائزة أكاديمية أفلام الرعب والفانتازيا والخيال العلمى لأحسن فيلم مغامرات وتشويق.