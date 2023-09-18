شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى عن ثنائيته مع ياسمين عبد العزيز: العام المقبل لن نعمل معًا وقد نعود بعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد العوضى أثناء حلوله ضيفًا على مقر ”الخليج 365” خلال ندوة تكريمه عن إمكانية عمله مع الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال العام المقبل قائلاً: مش ها نشتغل مع بعض السنة اللى جاية، كل واحد فينا عنده مشروعه الخاص السنة اللى جاية، وده مش معناه إننا مش ها نشتغل مع بعض تاني أنا وياسمين عبد العزيز، ولكن ممكن نرجع السنة اللى بعدها".

وعن إمكانية عملهما من جديد ولكن تلك المرة في السينما بعد تجاربهما الناجحة بالدراما التليفزيونية قال: "لا يوجد ما يمنع ذلك ممكن جدًا، وكل شيء وارد".

أعمال أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز

وجمع الثنائى أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز خلال العامين الماضيين تجربتين ناجحتين بالدراما وهما على الترتيب اللى ما لوش كبير ثم مسلسل ضرب نار العام الجارى، وحققا بهما نجاحاً كبيراً، وبالتالى اعتبرا من أهم الثنائيات على مستوى الساحة الفنية، قبل أن يقررا العام المقبل التركيز على مشروع لكلاً منهما، حيث يحضر احمد العوضى لفيلم الاسكندرانى الذى بدأ تصويره مؤخراً فى حين تنشغل ياسمين بمشروعات أخرى لها.