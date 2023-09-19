إسلام إبراهيم يعلن وفاة أمه… هويتها مفاجأة للجميع ممثلة شهيرة شاركت معه بهذا الدور!!

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 12:51 صباحاً - توفيت منذ ساعات قليلة والدة الفنان إسلام إبراهيم. وأعلن إسلام إبراهيم خبر الوفاة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك
إسلام إبراهيم يعلن وفاة والدته
وكتب الكوميديان الشاب قائلًا: أمي في ذمة الله، إنا لله وإن إليه راجعون.. ” يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي”، والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون”.
وأضاف إسلام إبراهيم: البقاء لله والدوام لله.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شئ عنده بأجل مسمى”.
من هي والدة إسلام إبراهيم؟
الفنانة ماجدة منير والدة إسلام إبراهيم ظهرت في مسلسل “ابن أصول” بطولة النجم حمادة هلال، حيث جسدت شخصية والدة إسلام إبراهيم أيضًا فى أحداث المسلسل.
“ابن أصول” بطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، ايناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين ويعد المسلسل الثالث على التوالى، الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان بعدما كان يظهر كل عامين.
فيلم عنب لإسلام إبراهيم
وفي وقت سابق كشف الفنان إسلام إبراهيم، تفاصيل شخصيته في فيلم عنب، الذي يضم عددًا كبيرًا من النجوم ومن أبرزهم أيتن عامر وتوني ماهر ومحمود الليثي.
وقال إسلام إبراهيم خلال كواليس تصوير فيلم عنب: “أنا أجسد شخصية تامر المنشاوي وهو رجل ثري ثراء فاحش، وبشرب حاجة فحياتي هتتغير، ومش أول مرة أشتغل مع آيتن عامر إحنا اشتغلنا مع بعض قبل كدا، ومحدش في المجموعة اللي معايا غريب عليا”.
وأضاف “إسلام”: “وفيه أفلام كتير جدا مش ببتعمل علشان الإيرادات ولكن بتتعمل علشان المنصات والقنوات زي سهرات التلفزيون زمان”.يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك «الخليج 365» وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر «الخليج 365»
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