"رحلة يوسف" لـ أيمن زيدان يحصد جائزة عالمية.. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - حصد فيلم "رحلة يوسف" للممثل والمخرج السوري أيمن زيدان جائزة ذهبية في مهرجان "تارانتو السينمائي الدولي" الذي اختتمت فعاليته في إيطاليا.

وشارك أيمن زيدان الجمهور بوستر العمل، وعلق متحدثاً عن أهمية السينما في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلاده، معتبراً إياها الوسيلة الوحيدة التي تنقل الصورة الحقيقية، وكتب: "بغض النظر عن الجوائز وقيمتها المعنوية.. لكن من المؤكد أن السينما في سوريه باتت ضرورة لحمل صوتنا خارج الحدود… إنها السفير الأمثل لكل حكايانا".

وعن إقبال المهرجانات على عرض الفيلم لديهم، قال: "ذا ما يجعلني أصرخ بملء الصوت… افسحوا الطريق للسينما فهي السفير والذاكرة".

كما بارك لمخرج العمل جود سعيد، وكتب: "مبروك صديقي جود.. ومبروك الاحتفاء بشغفك الذي لا ينضب".

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