للمرة الأولى.. زوج علا الفارس يظهر إلى العلن ومن أحرجها؟

ميرنا وليد - بيروت - تحاول الإعلامية الأردنية علا الفارس إخفاء ملامح زوجها وهويته عن الإعلام قدر الإمكان، فهي لم تنشر حتى الآن أي صورة تجمعها به، ولم تتحدث عنه أبداً.



وإنتشر مؤخراً على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعلا برفقة الإعلامية شذى الأدهمي، التي وثّقت لحظة لقائهما بأحد الاماكن العامة، حيث كانت تتواجد علا برفقة أحد الرجال، الذي ظهر في الفيديو عن طريق الخطأ، وإعتبر الجمهور بطبيعة الحال أن هذا الشاب هو زوجها، إلا ان الخبر لم يتم نفيه أو إثباته حتى الآن.