ميرنا كوزا تطلق "حبك كبر".. وأجواء رومانسية هادئة

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة ميرنا كوزا أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان " حبك كبر"، وأشعلت نار الحب في قلوبنا بطريقة جميلة، فاعترفت بالحب الذي يكبر داخل قلبها ولكن هذه المرة باللهجة الخليجية.

وتميزت الاغنية بموسيقى ساحرة وتعتبر راقصة في الوقت نفسه، فتحاكي أجواء الصيف وليالي السهر والفرح، فالكاتب والملحن غزوان علي جمع بين الرومانسية في الكلام والصخب والرقص في اللحن فكان مزيجا مميزا، واهتم بالميكس والماسترينغ حسام صعبي والموسيقى انطوني ابو جودة.

وكعادتها ميرنا تعتمد البساطة والهدوء في تصوير كليباتها، فتميز الكليب بصورة جميلة وأجواء رومانسية على البحر وقت غروب الشمس وبعض الأجواء الصاخبة والتي تعبر عن السهر والرقص تماشيا مع الموسيقى، والجدير ذكره تم التصوير في سان ديغو الأمريكية.

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