أغرب بوليصات تأمين المشاهير.. هذا ما أقدمت عليه جوليا روبرتس

ميرنا وليد - بيروت - من المعروف عن النجمة العالمية جوليا روبرتس أنها تتمتع بإبتسامة مدهشة، وأسنان منسقة للغاية.



ولهذا السبب قررت جوليا أن تأمن على أسنانها وإبتسامتها بمبلغ 30 مليون دولار.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي رسالة من النجمة العالمية، تتحدث فيها عن تقدمها في السن ودون ان تستعين بعمليات التجميل.

وجاء في الرسالة: "أنا أتقدم في السن بكرامة وروح الدعابة والصفاء ، أنا لا ألجأ إلى شد الوجه أو البوتوكس وأنا أعلم بمعايير هوليوود ، أنني أخاطر بحياتي المهنية ، إذا لم يرغبوا في منحي دورًا لأنني أبدو عجوزًا ، فهذا يعني أنني سأنتج المشروع بنفسي وأختار من أريد . الشيء المهم هو عدم أخذ هذه المهنة على محمل الجد، أعرف الكثير من الأمهات اللواتي يكافحن للوصول إلى نهاية الشهر ، تلك هي المشاكل الخطيرة ، هؤلاء هم النساء اللواتي أعشقهن ، وهن جميلات وموهوبات حتى عندما يكون كل شيء صعبًا".

وتابعت: صراحة لدي مخاوف أخرى .. الخوف على أطفالي من عدم القدرة على حمايتهم من أي شخص يريد استغلالهم ... بالنسبة لي من المهم أن أشعر بالرضا وأن أجعل عائلتي تعيش بشكل جيد ... أنا محظوظة وأقدر كل ما أملك"

وختمت: "أشكر زوجي وأولادي كل يوم لهذا السبب ، فإن أهم لحظات اليوم بالنسبة لي هي تلك التي أتناول فيها الإفطار معهم لأننا نتحدث عن كل شيء .. إنها لحظة سحرية".