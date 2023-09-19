إطلالة شبابية لسوزان نجم الدين تخطف الأنظار.. هكذا بدت بالفستان الضيق

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة السورية سوزان نجم الدين أنظار الجمهور لها، بإطلالتها الأخيرة، والذي تميزت فيها بإختيارها للون الأخضر الرائع.

وظهرت سوزان نجم الدين وهي ترتدي فستاناً ضيقاً وطويلاً، بفتحة طويلة عند أحد الساقين، كشف عن جمال جسمها ورشاقتها، من صيحة الكتف الواحد.

ومن الناحية الجمالية رفعت سوزان شعرها بالكامل إلى الأعلى، وطبقت ماكياج ناعم يليق بها.

وعلقت سوزان نجم الدين على إطلالتها قائلة: "مساؤكم أخضر.. معطرٌ بعبق الياسمين الدمشقي الأبيض.. ليزهرَ ورداً في دروبكم..وحبّاً في قلوبكم.. لنحيا معاً رحلةً مليئةً بالحبّ والفنّ والشغف..وليحقّقَ كلّ منّا ماتصبو إليه نفسُه..وماترتقي إليه أحلامُه.. الحب حياة".

يذكر أن الممثلة السورية كانت قد إحتفلت بدخول ابنتها سارة أتاسي كلية الطب بجامعة بوسطن الأميركية، وقالت: "مبروك لسارتي انتقالا إلى جامعة بوسطن في أميركا لدراسة الطب سارة القلب والروح والوجدان بفتخر فيكي كتير ياكل الحب .. طريق طويل ومثمر ومكلل بالنجاح والتميز بتمنالك ياه يا رفيقة الروح".



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