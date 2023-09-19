زينة تقدم واجب العزاء في شقيق الفنان محمد فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

يقام مساء اليوم الإثنين عزاء شقيق الفنان محمد فؤاد بقاعة مناسبات مسجد حسين صدقي في المعادي،

وحرصت الفنانة زينة على الحضور وتقديم واجب العزاء ومواساة الفنان محمد فؤاد في محنته.

كما حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على حضور العزاء وهم هاني رمزي، عمرو مصطفي، الإعلامي طارق علام، محمد نجاتي.

وشيع جثمان شقيق الفنان محمد فؤاد ظهر اليوم الاثنين من مسجد أنس بن مالك في حلوان وسط انهيار محمد فؤاد من البكاء حزنًا على فراق شقيقه.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمحمد فؤاد على إنستجرام، خبر وفاة شقيقه، وجاء فيها: "إنا لله و إِنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى، الحاج / عبد الحميد فؤاد