سارة سلامة بـ "التايجر" ونادر حمدي بصحبة شيكو .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إسعاد يونس

نشرت الفنانة إسعاد يونس صورة برفقة الفنان الشاب طه دسوقي عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" من كواليس استضافته ببرنامجها "صاحبة السعادة".

أمينة خليل

خضعت الفنانة أمينة خليل لجلسة تصوير جديدة لإحدى المجلات ونشرت عدد من صورها عبر حسابها على "انستجرام" وظهرت خلالها بعدد من الإطلالات الأنيقة.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها وهي ترتدي ملابس رياضية "تايجر" داخل الجيم ولاقت الصور إعجاب متابعيها.

سمر طارق

روجت الفنانة سمر طارق لحفلها المرتقب في لندن عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" والمقرر إقامته يوم 3 نوفمبر المقبل.

عباس أبو الحسن

نشر الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن صور عبر حسابه على "انستجرام" وظهر خلالها مع فريق عمل برنامج "بود كاست" وقام بتوجيه الشكر لهم.

نادر حمدي

نشر الفنان نادر حمدي صور عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها وهو يحتفل بعيد ميلاده وسط عدد من نجوم الفن منهم شيكو وأكرم حسني.

كريم فهمي

نشر الفنان كريم فهمي صور جديدة خلال استمتاعه بعطلته الصيفية عبر حسابه على "انستجرام" وظهر خلالها برفقة زوجته بديزني لاند.

محمد رمضان

وجه الفنان محمد رمضان الشكر للقائمين على حفل توزيع جوائز الموركس دور بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل عربي عن مسلسل جعفر العمدة.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي صور من كواليس تواجدها بحفل توزيع جوائز الموركس دور في لبنان وظهرت خلالها بإطلالة انيقة.

ياسمين عبد العزيز

نعت الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنان أشرف مصيلحي والذي وافته المنية عن عمر يناهز 49 عامًا بعد صراع مع المرض.