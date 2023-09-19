انتشال التميمي: غياب مهرجان الجونة كشف عن الفراغ الذي تركه في أوساط السينما العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال انتشال التميمي المدير العام لمهرجان الجونة السينمائي، إن توقف المهرجان العام الماضى له بعض السلبيات، لكن الجانب الإيجابي هو أن الغياب أعطى دفعة تشجيع نظراً للفراغ الذي تركه غياب المهرجان لمدة عام في قلوب الناس، وهذا هو الجانب الإيجابي الرئيسي وما تركه في مشاعر الآخرين.

وأضاف "التميمي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، مساء الإثنين، أن المهرجان تبوأ مكانة هامة على الساحة العالمية وبات قبلة هامة للمنتجين كونه مهرجان قوي يعتمد على برنامج عروض جدي وقوي، ويحمل دائماً نخبة من أهم الأفلام السينمائية العربية والدولية، ويبحث عنه المنتجين في العالم ليكون نافذة على المنطقة العربية، وفي ذات الوقت فرصة للكتاب الشباب ومواهبهم لابرازها وإخراجها للنور

وأوضح أن الاحتفاء بالسينما السودانية أمر هام للغاية، ومن حق المهرجان إحتضان هذه الابداعات في السينما السودانية .