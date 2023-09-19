أشرف زكي يتحدث عن معاناة أشرف مصيلحي مع السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على وفاة الفنان أشرف مصيلحي، بعد معاناة مع مرض السرطان.

وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ملفات" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة قناة "هي": بنعزي نفسنا في وفاة أشرف مصليحي، أشرف خلوق وجدع وراجل وصاحب موقف وصاحب صاحبه، حضرت جنازات كتير، لكن جنازته كانت غير، وكان في أزيد من ٢٠٠ عربية ما بالكم فيها قد إيه أشخاص، وده دليل على إن كل الناس بتحبه وقولت لمراتي شوفتي ده الحب الصادق".

واختتم أشرف زكي حديثه قائلا: "أشرف خد وقت طويل في تعبه، وربنا يرحمه ويصبر زوجته وأسرته على فراقه".

ورحل الفنان أشرف مصيلحي عن عالمنا أمس الأحد بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 49 عاما.