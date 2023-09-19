شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يستضيف أبطال فيلم "أولاد حريم كريم".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستضيف ”الخليج 365” اليوم الثلاثاء الساعة الخامسة مساء، النجم مصطفى قمر ونجله تيام قمر وأبطال فيلم "أولاد حريم كريم"، منهم بشرى وعلا غانم وخالد سرحان وداليا البحيري وبسمة والمخرج على إدريس ورنا رئيس، فى ندوة فنية أعدها الزميل مصطفى القصبي، يتحدثون فيها عن نجاح الفيلم وكواليس تصويره.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عُرض منذ 18 عامًا، وتحديدا فى عام 2005، ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.