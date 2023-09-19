انهيار وسب بألفاظ بذيئة.. فادي خفاجة يُثير الجدل بعد ظهوره في بث مباشر هاجم خلاله الوسط الفني | شاهد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 02:54 صباحاً - فوجيء متابعوا الفنان فادي خفاجة على “تيك توك” بانهياره في بث مباشر بسبب عدم عرض أعمال فنيه عليه خلال الفترة الماضية.

القصة الكاملة لانهيار فادي خفاجة

وظهر فادي خفاجة في حالة انهيار وهو يتحدث عن لجوئه إلى جولات تيك توك بسبب عدم عرض أعمال فنيه عليه وقال “اضطريت أدخل في جولات تيك توك لإني مش لاقي شغل والفنانة وفاء عامر حاولت كتير تجبني معاها في أعمال فنية لكن مفيش فايدة قاعد في البيت من غير شغل”.

الفنان فادي خفاجة عبر تيك توك

وأثناء البث المباشر خرج فادي خفاجة بألفاظ نابية للمتابعين ولإدارة تيك توك، وعندما حاول أحد أشقائه إقناعه بقفل البث المباشر، سبه هو الأخر، وقال له: “أنت أخويا نفعتني بايه دا أنت مش عارف تدفع قسط عربيتك”.

@ahmedsawan03 ادعوا للفنان فادي خفاجة ربنا يريح باله ويهدي له أخوه.. ونشوفه عالشاشة قريب ويكسر الدنيا #فادي_خفاجة #فادي_خفاجه #لايف #لايفات_المشاهير #لايفوتكم_المقطع ♬ الصوت الأصلي – Ahmed sawan

رد فادي خفاجة على الهجوم الذي تعرض له

وبعد ذلك البث المباشر تعرض فادي خفاجة لموجة كبيرة من الانتقادات والهجوم، وحرص التعليق عليها في بث أخر، قائلًا: مين معندوش أخطاء أجدع واحد في لايف هنا لو قعد ثانية مع نفسه هيلاقي نفسه كله أخطاء.

وتابع: أقرب صديق ليا هو اللي بيهاجمني البني آدم الوحيد اللي كنت منتظره في غلطي يدافع عنى ضربني في ضهري، مهما قالوا متكلمش هتكلم عشان أقل حقوقي إني أشتغل.

شكوى فادي خفاجة من قلة الأعمال المعروضة عليه

وسبق وأن خرج الفنان الشاب فادي خفاجة عن صمته ليشتكي من قلة عرض أعمال فنية عليه رغم ازدحام الماراثون الرمضاني 2022، كاشفًا أن الأمر أدى إلى إصابته باكتئاب.

وكتب فادي خفاجة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “هو جيل التمانينات اتحكم عليه بالإعدام؟؟؟ طيب اعدمونا أحسن ما نموت كل يوم.. الواحد مر بكل مراحل الاكتئاب ومش عارف هيروح فين تاني، كل المسلسلات ديه ومبنشتغلش؟؟؟ طيب ليه”.

لترد عليه الفنانة راندا البحيري قائلة: “اه اتكتب علينا بالإعدام و مش المفروض نشتكي و لو اشتكينا يتقال لنا عييييب!!!! انا بسبب اني مش بمثل دخلت مشاريع علشان اشوف اي شغلانه تانيه و وبيتنصب عليّ عادي جداً علشان انا عيشت عمري كله ممثله و مكنتش اعرف اني المفروض اتعلم حاجه تانيه او احس شغلانه تانيه علشان هييجي اليوم.اللي الشغلانه تقلب علينا عادي جدا كده”.

آخر مشاركات فادي خفاجة

ومؤخرا شارك الفنان الشاب فادي خفاجة في مسلسل “سوق الكانتو” الذي عرض رمضان الماضي.

كما شارك فادي خفاجة بدور البطولة في مسرحية “شفيقة القبطية”، التي عرضت مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.

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