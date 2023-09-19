بعد وفاته المنية.. تعرّفوا بالصورة على نجل الراحل أشرف مصيلحي الذي يُكمل مسيرة أبيه في مجال التمثيل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 02:54 صباحاً - رحل عن عالمنا أمس، الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، تاركًا خلفه حزن كبير في قلوب محبيه وجمهوره، وإرث فني كبير.

ولم يترك الفنان الذي رحل بعمر الـ49 إرث فني فقط لجمهوره، بل أهداهم نجله “يوسف” الذي يكمل من بعده مسيرته الفنية.

يوسف أشرف مصيلحي

يوسف مصيلحي هو ممثل مصري. ابن الممثل الراحل (أشرف مصيلحي)، ووالدته المخرجة (منال الصيفي)، وجده ﻷمه المخرج الكبير (حسن الصيفي) وجدته الممثلة الكبيرة (زهرة العلا). بدأ التمثيل وهو بعمر السنتان، حيث شارك في فيلم (بنات وسط البلد) وفيلم (الحياة منتهى اللذة)، وكلاهما في عام 2005.

ثم شارك بعد ذلك في عدة أعمال، أبرزها: – مسلسل (للحب فرصة أخيرة) 2018. – مسلسل (بلا دليل) عام 2019. – مسلسل (مين قال؟!) عام 2022.

يوسف أشرف مصيلحي

أبرز 10 معلومات عن الفنان أشرف مصيلحي:

-ولد أشرف مصيلحي عام 1974 بالقاهرة ويبلغ من العمر 49 عاما.

-متزوج من المخرجة منال الصيفي وحماته الفنانة زهرة العلا.

-دخل نجله يوسف أشرف مصيلحي مجال التمثيل مؤخرًا وكان أحد أبطال مسلسل مين قال إنتاج عام 2022.

-كانت حالته في أواخر أيامه بالمستشفى صعبة ولم يكن يأكل ولا يشرب.

-يعد مسلسل الطاووس عام 2021 هو آخر أعماله الفنية.

-بدأ أشرف مصيلحي حياته الفنية من خلال مشاركته بمشهد في فيلم الأبواب المغلقة عام 2000.

-كان له بصمة مميزة في عدد من أفلام بداية الألفينات مثل فيلم سيد العاطفي وخالتي فرنسا والرهينة.

-اشتهر بدور أحد المغتصبين الثلاثة في مسلسل قضية رأي عام إنتاج 2007.

-شارك الفنانة يسرا في أكثر من عمل درامي وهم بالشمع الأحمر وقضية رأي عام وفي إيد أمينة.

-اشتهر بأدوار الشر في بداياته حتى آخر عمل له حيث كان يجسد دور الزوج الشرير في مسلسل الطاووس.

مرض الفنان أشرف مصيلحي

وحول مرض الفنان أشرف مصيلحي.. عانى أشرف مصيلحي من مرض السرطان منذ 3 سنوات، وساءت حالته مؤخرًا بشكل كبير، ونقل على إثرها إلى العناية المركزة، وكان في آخر أيامه لا يستطيع الحركة والكلام ولا يتناول الطعام، حسبما كشفت زوجته المخرجة منال الصيفي.

وفاة أشرف مصيلحي

توفي أشرف مصيلحي بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 49 عامًا، مما تسبب في مفاجأة وصدمة في الوسط الفني، وأثر في أسرته وجمهوره بشكل كبير.

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