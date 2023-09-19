حلقت شعرها زيرو.. لينا أحمد الفيشاوي تتصدر الترند بعد غياب طويل عن الساحة – شاهدوا شكلها الآن!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 03:54 صباحاً - ظهرت لينا أحمد الفيشاوي – عبر حسابها الشخصي والجديد عبر تطبيق الصور إنستجرام، بعد غياب عام منذ ظهورها مع والدتها هند الحناوي في شهر أكتوبر 2022.

واستخدمت لينا أحمد الفيشاوي، صورة ليست حديثة، كصورة لملف حسابها الشخصي الجديد عبر انستجرام، وظهرت فيه حليقة الرأس (زيرو).

لينا أحمد الفيشاوي حليقة الشعر

بتتبع حساب لينا أحمد الفيشاوي، وجد أنها ظهرت قبل عدة أيام بشعر قصير، ما يؤكد أنها أقدمت على حلق شعرها زيرو، قبل عدة أشهر، لكنها كانت مختفية عن الظهور.

عودة لينا أحمد الفيشاوي للساحة

وكانت لينا أحمد الفيشاوي، أغلقت حسابها الأول عبر تطبيق إنستجرام، قبل عدة سنوات، لكنها ظهرت العام الماضي من خلال حساب والدتها هند الحناوي عبر انستجرام.

أزمة ابنة أحمد الفيشاوي مع أبيها

قبل أكثر من عامين فجرت مفاجأة، وأعلنت عن ابن جديد لوالدها «أحمد الفيشاوي»، من سيدة المانية، ويُدعى «تيتوس»، إذ نشرت صورة لهما، وأعلنت أنه شقيقها.

بدأت القصة، حينما نشرت لينا أحمد الفيشاوي، صورة لها عبر تطبيق انستجرام، منذ أسبوع ظهرت فيها مع الطفل الألماني «تيتوس» وتعلن أنه شقيقها من أبيها الفنان أحمد الفيشاوي.

وعلقت لينا الفيشاوي، على الصورة آنذاك، قائلة: «هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي ، أنا سعيدة جدًا لأنني أخيرًا لي اخ في حياتي وأن أكون قادرة على صنع ذكريات معه – أحبك كثيرًا تيتوس، لا استطيع الانتظار لرؤيتك قريبا».

وانتشرت منذ عدة أشهر، رسائل أرسلها الفنان أحمد الفيشاوى لابنته لينا، عقب حصول والدتها على حكم من المحكمة بحبسه لمدة شهر، بسبب امتناعه عن سداد نفقة ابنته، لدفع مصروفات المدرسة الخاصة بها منذ فترة كبيرة.

وجاءت هذه الرسائل بشكل قاس حيث قال لها، “خلاص يا لينا ماتكلمنيش تانى أبدا، أنت شاكرة ليا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لو مامتك محتاجة أى مساعدة ترجع للمحامى، وبطلى تتواصلى معايا، أنتى ما تستحقيش الحب الأبوى اللى أنا أديتهولك، علشان أنا ماعملتش الصور دى للإعلام، أنا عملتها كذكريات ليا وليكى، ودلوقتى أنا بتمنى أمسح كل الذكريات الحلوة دى وأمسح العلاقة دى من حياتى، ودلوقتى أكتر وقت إنتى ما تستحقيهاش فيه، الراجل اللى كان متعود يبقى كويس معاكى أنتى ومامتك خلاص مات، ودلوقتى اخرجى من حياتى”.

ويبدو أن هذا الخلاف لم يقتصر فقط على المطالبة بمصروفاتها أو بالحكم القضائى بحبسه شهرا، ولكن من خلال حديث الفيشاوى بأن الصور التى تجمعه بها تسببت فى مضايقته بعد قوله لها إن هذه الصور أعطاها لها كذكريات وليس للنشر عبر وسائل الإعلام، رغم أن هذه الصور لا تحتوى إلا على الحب والمودة بين الابنة وأبيها وجدها وجدتها.

أحمد الفيشاوى معلم فى منطقة شعبية بفيلم “رهبة”

وعلى الصعيد الفني، يواصل الفنان أحمد الفيشاوى التحضير لفيلمه الجديد “فيلم رهبة“، والذى يعود به الفيشاوى إلى نوعية الأفلام الكوميدية بعد فترة تقديم أفلام تراجيدية وأكشن خلال الفترة المقبل، ويجسد الفيشاوى في أحداث فيلمه الجديد شخصية معلم في منطقة شعبية يدعى “سيد” ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.

فيلم “رهبة” بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بسمة بغدادى وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وتدور أحداثه في إطار كوميدى شعبى يتخلله قصة حب رومانسية بين الفيشاوى وثراء جبيل.

وعرض مؤخرا لأحمد الفيشاوى في السينمات “فيلم الدعوة عامة” تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن توتا، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في اطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

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