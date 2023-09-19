شكرا لقرائتكم خبر عن Griselda مسلسل جديد بطولة صوفيا فيرجارا يعرض فى شهر يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نتفليكس عن تفاصيل جديدة عن مسلسلها الجديد "Griselda"، الذي تلعب فيه النجمة صوفيا فيرجارا دور جريزيلدا بلانكو، كما شاركت النجمة أيضًا في الإنتاج التنفيذي وتأليف العمل إلى جانب كل من إريك نيومان (Narcos) والمخرج أندرياس بياز.



Griselda

يتألف المسلسل من ست حلقات وسيتم عرضه على منصة نتفليكس خلال شهر يناير 2024، يتناول مسلسل "Griselda" حياة سيّدة الأعمال الكولومبية الطموحة والذكية "جريزيلدا بلانكو"، الأم المتفانية التي أنشأت واحدة من أكثر العصابات ربحًا في التاريخ، وتمتعت بلانكو بسحر خاص وقوة وحشية، جعلاها قادرة على التوفيق بين العمل ودورها كأم بكل سلاسة، لتشتهر فيما بعد باسم "العرابة".

مسلسل Griselda من إخراج أندرياس بياز، ومن تأليف إنجريد إسكاجيدا، ودوج ميرو، وإريك نيومان، وبرينا كوف، وكيسي باباس، وتوري مير، وألفريدو سبتين، وجينا لوسيتا مونريال، وجيوفانا سركيس، وكارلو برنارد.

ويقوم ببطولة مسلسل Griselda الجديد كل من صوفيا فيرجارا (جريزلدا بلانكو)، ألبرتو جويرا (داريو سبولفيدا)، كريستيان تابان (أرتورو ميسا)، مارتن رودريغيز (ريفي أيالا)، جوليانا أيدن مارتينز (جون هوكينز)، فانيسا فرليتو (كارمن جوتيريز).