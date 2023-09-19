بعد فوزه بالموريكس دور.. نجم الشباب نادر الأتات: “مع بعض مكملين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد عام حافل بالنجاحات والإنجازات الفنية، فاز النجم اللبناني نادر الأتات بجائزة الموريكس دور عن فئة أفضل شارة بعنوان “ضاع القلب” عن مسلسل “وأخيرًا” الذي عُرض في رمضان ٢٠٢٣ من بطولة النجمين نادين نجيم وقصي خولي وإنتاج شركة “الصباح إخوان”.

واستلم نادر الأتات جائزته خلال الحفل الذي أقيم ليلة أمس في كازينو لبنان، بحضور نخبة من الفنانين والنجوم اللبنانيين والعرب.

ونشرت نادر الأتات خلال الساعات الماضية صورًا أثناء استلامه الجائزة على المسرح ووجّه رسالة شكر فيها الجمهور والمحبين على دعمهم الكبير له وجميع الذين شاركوها مشواره الفني منذ البدايات وحتى اليوم، قائلًا: “بشكر ربّي على نعمه الكتيرة وأبرزها محبتكن

كل حدا واكبني من البداية لليوم وبادر بكلمة صادقة ودعم ومحبة من القلب … كل حدا شارك وساهم واشتغل معي بهالمشوار … هاي الجائزة إلكن ومع بعض مكملين”.

كما شكر لجنة الموريكس دور على تقديرهم له قائلًا: “وشكر كبير للجنة الموريكس دور على تقديرهن”.

واختار نادر أن يتألق في هذه الليلة الاستثنائية ببدلة من دار ايليو مسلّم عبارة عن سروال أسود وجاكيت بيضاء مع “بابيون” او ربطة العنق الفراشة سوداء، حيث بدا وسيمًا ولافتًا للانظار.

الجدير ذكره أن أغنية “ضاع القلب” هي من كلمات منير بو عساف وألحان هشام بولس وتوزيع عمر صباغ.