يارا بإطلالة فاتنة جديدة.. جمال وأناقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة اللبنانية يارا، صورًا جديدة لها على حسابها الخاص في موقع “إنستغرام”، حيث لفتت الأنظار إليها بإطلالة أنيقة مميّزة.

وتألقت يارا في الصور بثوب طويل من اللون الأسود، واختارت تسريحة الكعكة العالية بغرة ووضعت مكياجًا ناعمًا يتناسب مع إطلالتها الراقية، فبدت كعادتها في غاية الأنوثة والجمال، وعلّقت قائلةً: “أسبوع سعيد كله حب”.

وشاركت يارا المتابعين أيضًا مقطع فيديو استعرضت من خلاله إطلالتها في لقطات عفوية مميّزة، وأرفقت الفيديو بأغنية “عايش فيّي” التي أصدرتها منذ فترة.

على صعيد آخر، تواصل يارا حصد نجاح أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية “مش بمزاجك”، إذ حقق أكثر من 1.2 مليون مشاهدة بعد شهر واحد فقط من صدورها.

والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وظهرت يارا في الكليب بأسلوب جديد ومختلف، إذ ارتكز الفيديو على حركة شفتيها، أو بمعني آخر على Lipsing الكلمات التي حملت الكثير من الدلع والغزل والحب للحبيب.