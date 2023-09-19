مرض يوسف فوزي يمنعه من العودة إلى التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شدّد النجم يوسف فوزي على أنه يرفض كل العروض التي تُقدّم له للعودة إلى التمثيل، مؤكداً أنه اعتزل التمثيل نهائياً بسبب إصابته بمرض الشلل الرعاش، ولا يمكنه ممارسة المهنة مرة أخرى.

وقال فوزي خلال استضافته في برنامج “تفاصيل”: “التمثيل عندي هواية من زمان وكان نفسي أمثل تاني بس ربنا ليه حكمة في اللي حصلي وأنا راضي بقضاء ربنا… ومفيش باليد حيله والحمد لله على اللي أنا فيه وبقيت أخاف من بكرا”. وأضاف: “أنا مش عارف أصلّي بسبب النسيان وبواجه مرضي الصعب بالرضى ومحدش بيسأل عليا غير حسين ومصطفى فهمي”.

وتحدث يوسف فوزي عن عائلته قائلاً: “بناتي الاتنين في كندا بسافر نزورهم أنا وزوجتي أكثر من مرة في السنة ولكن حالياً تذكرة الطيران بقت غالية عبارة عن رأس مال… وعمر ابني عنده 27 سنة بيعمل في المونتاج”.

وأكد خلال حديثه عن رحلته الفنية أن “النجم الراحل فريد شوقي احتضنني في أول مقابلة لي خلال تصوير فيلم “وحوش الميناء”، وأول ما شافني خدني بالحضن وقالي أنا شوفتك بتيجي اللوكيشن كتير هنا، وقاللي لازم تحب المهنة دي علشان تحبك… من حظّي أني شاركت مع عمالقة الشاشة”.

ولفت يوسف فوزي إلى أن عائلته كانت ترفض دخوله عالم الفن، وأنه شارك في مشهدين بعمل ثم أخبرهم بأنه يخوض تجربة التمثيل، ولكن والده أنزعج من ذلك وأكد له أن الذي يمتهن التمثيل لن يستمر في عمله.