“ابحث عن النور في كل شيء”.. نجوى كرم تحبس الأنفاس بصور جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة اللبنانية نجوى كرم صورًا حديثة لها ظهرت فيها بإطلالة حابسة للأنفاس ولقطات مميّزة في مرآب السيارات وعلّقت قائلةً: “ابحث عن النور في كل شيء”.

تألقت نجوى كرم في الصور ببنطلون فضفاض وقميص بكتف مكشوف من اللون الأبيض، فلاقت إطلالتها تفاعلًا كبيرًا من الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ تركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، تركت نجوى كرم شعرها منسدلًا على كتفيها، واختارت مكياجًا سموكي تميّز باللون البني الفاتح للعيون، والذي يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه بلون ناعم بتناسب مع إطلالتها.

الجدير ذكره أن نجوى كرم طرحت بداية الصيف الحالي ألبومها الجديد “كاريزما”، وتضمن 7 أغنيات تعاونت من خلالها مع عدد من الشعراء والملحنين والموسيقيين وهي: “شغل موسيقى”، “عشر دقايق”، “كاريزما”، “مغرومة بحالي”، “زعلك صعب”، “بحبك حب”، و”واني اشتقتلو”.