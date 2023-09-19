صناع “الإسكندراني”: سنقدم عملاً يليق بأسامة أنور عكاشة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انطلق تصوير فيلم “الإسكندراني”، تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، الجمعة، بأحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي، في مصر.

ونظم مخرج العمل خالد يوسف، احتفالية خاصة، لاسيما أن هذا المشروع يُعيده إلى السينما، بعد غياب دام نحو 5 أعوام.

وأبدى يوسف، حماسه الشديد لإنجاز الفيلم بصورة احترافية، كونه من إبداعات أسامة أنور عكاشة، مشيراً إلى حرصه الشديد على تقديم أعمال فنية لكبار الكُتّاب، كان آخرها مسلسل “سره الباتع” للكاتب يوسف إدريس، خلال رمضان الماضي.

وأوضح يوسف، لـ”الشرق”، أنه أجرى بعض التعديلات على سيناريو الفيلم، حتى تناسب الوقت الحالي، مع الحفاظ بشكلٍ كامل على رؤية الكاتب أسامة أنور عكاشة الفنية، والرسالة التي يتناولها العمل.

يشارك في بطولة الفيلم أحمد العوضي، وزينة، وحسين فهمي، وبيومي فؤاد، وصلاح عبد الله، وخالد سرحان، ومحمود حافظ، ومحمد رضوان.

قضايا وصراعات

من جانبه، كشف أحمد العوضي، لـ”الشرق”، تفاصيل الشخصية التي يُجسدها خلال الأحداث، موضحاً أنه يؤدي دور شاب يدعى “بكر”، من الإسكندرية، يمتلك سمات الشهامة والمروءة، ويواجه صراعات عديدة مع والده، وحبيبته وابن عمه، تدفعه إلى السفر خارج البلاد، قبل أن يعود مجدداً، ويخوض صراعات جديدة.

وأضاف العوضي: “هذه الشخصية جديدة تماماً بالنسبة لي، وواقعية جداً، ومحملة بعدة قضايا وصراعات قوية، ضمن القصة التي يتناولها الفيلم، في إطار تشويقي مثير”.

وأوضح أنه استعد للتجربة من خلال جلسات عمل مع المخرج خالد يوسف، لرسم ملامحها ومناقشة كل تفاصيلها.

وأرجع العوضي حماسه للمشاركة في الفيلم، الذي يعد أول بطولة سينمائية له، إلى أنه من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، قائلاً: “وافقت على المشروع، قبل قراءة السيناريو، خاصة وأن كل شخصيات عكاشة، واقعية ومن المجتمع، لهذا يشعر الجمهور أنها تشبهه إلى حد كبير”.

ولفت العوضي إلى أنه كان من المفترض أن يتعاون مع خالد يوسف، في رمضان الماضي، من خلال “سره الباتع”، مستدركاً: “لكن تقديمي مسلسل (ضرب نار) حال دون ذلك”.

وتابع: “كنت أتمنى العمل مع المخرج خالد يوسف منذ وقت طويل، وسعيد أن ذلك تحقق أخيراً، وأشعر أن هذه أفضل فرصة لتقديم عمل سينمائي كبير ومميز في كل تفاصيله”.

فتاة قوية

الفنانة زينة، قالت لـ”الشرق”، إنها تُجسد دور فتاة تدعى “قمر” تعيش في الإسكندرية، وتتسم شخصيتها بالقوة، ورغم ظروف حياتها الصعبة وتعرضها للظلم، ستواجه كل ذلك حتى تستطيع أن تعيش حياتها”.

وأضافت: “شخصيتي في الفيلم، مختلفة تماماً عن طبيعة الفتاة الإسكندرانية، التي سبق وقدمتها في مسلسل (عفاريت السيالة) من تأليف أسامة أنور عكاشه أيضاً”.

ولفتت إلى أن هذا العمل، يُجدد تعاونها مع المخرج خالد يوسف، بعد فيلم “كارما”، إنتاج عام 2018، قائلة: “أشعر بالاطمئنان وأنا أعمل معه، لأنه مخرج كبير، ويعرف قيمة الفنان الذي يعمل معه ويحافظ عليه”.

“شخصية محورية”

العمل في مشروع فني، من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، كان دافعاً قوياً لي للموافقة على الفيلم، حتى قبل قراءة السيناريو، هكذا تحدث الفنان بيومي فؤاد، لـ”الشرق”، عن كواليس مشاركته في “الإسكندراني” ومدى حماسه الشديد لتلك التجربة.

وقال إنه يجسد شخصية جديدة بعيدة عن الكوميديا تماماً، ومحورية خلال الأحداث، واعتبر أنها “إضافة قوية” لمسيرته الفنية.

وأوضح: “عندما قرأت السيناريو، شعرت أن الشخصية تشبه شخصية (زينهم السماحي) في مسلسل (ليالي الحلمية)”.

من جانبه، قال الفنان حسين فهمي، إنه يُقدم شخصية جديدة عليه، ضمن أحداث الفيلم.

وأضاف لـ”الشرق”: “أثق في ترشيحات خالد يوسف لي، فقد عقدت معه جلسات عمل خلال فترة التحضيرات، وتناقشت كثيراً في تفاصيل الدور، واقتنعت به وبكل أبعاده وأهميته وتأثيره في الأحداث”.