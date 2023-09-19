أديل تثير التكهنات بشأن زواجها من ريتش بول.. ما فعلته مفاجئ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت مغنية «Hello»، النجمة الإنجليزية أديل، التكهنات حول زواجها من صديقها، وكيل اللاعبين الرياضيين ريتش بول، خلال وجودها على خشبة المسرح في لاس فيغاس، ليلة السبت.

وفي التفاصيل، أشارت المغنية الإنجليزية إلى ريتش بول بكلمة «زوجها»، أثناء حديثها مع أحد المعجبين الموجودين لحضور حفلها، ما جعل الكثيرين يتوقفون عند هذه الكلمة، إذ إنها المرة الأولى التي تشير فيها أديل إلى وكيل اللاعبين بهذا الوصف.

وأوضح موقع الصفحة السادسة أن أديل خاطبت أحد الموجودين، بعدما عرض عليها الزواج، بالقول: «لا يمكنك الزواج مني، إذ إن حبيبي وزوجي هنا الليلة بينكم»، ليعود ويطلب منها المحاولة، وتجيب المطربة بفرح: «لا.. لا أريد أن أحاول، أنا سعيدة مع ريتش.. أنت مجنون، دعني وشأني».

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، الذي ظهرت فيه أديل وهي تصف بول بـ«زوجها» على نطاقٍ واسعٍ، مشيرين إلى أن أديل تزوجت من بول في وقتٍ ما، ولا تريد الإعلان عن ذلك، لا سيما أن تقارير صحافية عديدة زعمت، في مارس الماضي، أن الثنائي يستعدان لإقامة حفل زفافهما في صيف هذا العام، ما يعني أن أديل والوكيل الرياضي تزوجا هذا العام بشكل رسمي. فيما تساءل كثيرون حول ماذا تقصد أديل بهذا الوصف، وحول ما إذا كانت قد قالت الكلمة عن طريق الخطأ.

في العام الماضي، أثارت النجمة الإنجليزية شائعات خطوبتها بعد أن شوهدت وهي ترتدي خاتماً ضخماً من الألماس، ثم في وقت سابق من هذا العام، عادت وارتدت الخاتم خلال حفل لها في لاس فيغاس بأميركا.

وكتب حساب «DeuxMoi»، في قصةٍ على «إنستغرام»: «أديل وريتش بول.. مخطوبان»، وتابع الحساب بالقول إنه، وحسب مصادره الموثوقة، يستطيع أن يؤكد أن أديل وريتش بول يخططان لحفل زفاف في الصيف.

ويتميز ذلك الخاتم الذي شوهد مرات عدة في إصبع أديل بتصميمه على شكل الكمثرى، ويحتوي على 8 قراريط من قطع الألماس المرصعة على شريط بلاتيني رفيع، و4 مخالب بسيطة، ويصل سعره إلى حوالي 500 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل 600 ألف دولار)، وهو من توقيع لورين شوارتز.

وكشفت أديل، في مقابلة مع مجلة «رولينغ ستون»، عن أنها ووكيل الدوري الأميركي للمحترفين التقيا، لأول مرة، في حفل عيد ميلاد صديق مشترك، وبحلول صيف عام 2021، كان الاثنان قد شرعا في قصة حب جادة، إذ إن بول هو أول شخص تواعده أديل منذ طلاقها من سايمون كونيكي، الذي أمضت معه المغنية أكثر من ست سنوات.

واحتفلت النجمة الإنجليزية بذكرى علاقتها الرومانسية السنوية مع بول في مايو 2022، في منشورٍ عبر «إنستغرام»، يضم مجموعةً من الصور لهما، وأظهرت إحدى تلك الصور أنهما اشتريا منزلاً لهما.

وفي ديسمبر 2022، أوقفت أديل عرضها، خلال إحدى حفلاتها الموسيقية في لاس فيغاس؛ لتغني لبول في عيد ميلاده، وظهرت في مقطع فيديو وهي تقول له إنها تحبه أكثر من الحياة نفسها، وتتمنى له عيد ميلاد سعيداً.

وفي مقابلة لها مع إحدى المجلات العالمية، أكدت المغنية حبها العميق، وتقديرها لصديقها، وقالت إنها تأمل «بالتأكيد» الزواج مرة أخرى قريباً، وتوسيع عائلتها، مشيرةً إلى أنها ربة منزل وأم، والحياة المستقرة تساعدها في موسيقاها، مبينةً أنها لم يسبق لها أن وقعت في الحب، كما وقعت في حب بول، وأنها مهووسة به.

أما في أغسطس 2023، فكشفت أديل عن رغبتها في إنجاب المزيد من الأطفال، إذ قالت لإحدى المعجبات الحوامل خلال حفلٍ غنائي، إنها تريد حقاً أن تكون أماً مرة أخرى قريباً، لذلك كانت تكتب قائمة بأسماء الأطفال.