جيريمي آيرونز كان يفكر بهذه المهنة قبل أن يصبح ممثلاً .. ولقب بهذا اللقب الغريب !

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد الممثل البريطاني، جيريمي آيرونز الذي ولد في كاوز، جزيرة وايت، وهي جزيرة صغيرة تقع قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا.

وهو ابن باربرا آن بريريتون، وبول دوجان آيرونز.

انتهى به الأمر بالتوقف عن العمل عندما استقرت عائلته في هيرتفوردشاير. في سن الثالثة عشرة، التحق بمدرسة شيربورن، دورست، حيث يمكنه ممارسة رياضته المفضلة، ركوب الخيل. قبل أن يصبح ممثلاً، كان يفكر في مهنة طبيب بيطري.

تدرب في مدرسة بريستول لمدة عامين، ثم انضم إلى شركة بريستول أولد فيك حيث اكتسب خبرة في العمل في كل شيء بدءًا من شكسبير وحتى الأعمال الدرامية المعاصرة. انتقل إلى لندن عام 1971 وحصل على عدد من الوظائف قبل أن يحصل على دور "يوحنا المعمدان" في المسرحية الموسيقية الناجحة "Godspell". واصل مسيرته المهنية المبكرة الناجحة في مسرح West End وعلى شاشة التلفزيون، وظهر لأول مرة على الشاشة في فيلم Nijinsky (1980). في أوائل الثمانينيات، اكتسب اهتمامًا عالميًا من خلال دور البطولة في مسلسل تلفزيون غرناطة المقتبس عن رواية إيفلين وو الكلاسيكية Brideshead Revisited (1981)، وبعد ذلك أصبح مطلوبًا كثيرًا كرجل رومانسي رائد. ذهب إلى مهنة سينمائية ثابتة. في عام 1984، ظهر لأول مرة في برودواي مقابل جلين كلوز في فيلم "الشيء الحقيقي" للمخرج توم ستوبارد، وفي منتصف الثمانينيات، ظهر في ثلاثة أدوار قيادية مع شركة شكسبير الملكية.

تم وصفه ذات مرة بأنه "دبوس المرأة المفكرة"، وقد صنع اسمه في الأفلام المثيرة للتفكير مثل فيلم Dead Ringers للمخرج ديفيد كروننبرغ (1988)، والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل من نقاد نيويورك. حصل على جائزة جولدن جلوب بالإضافة إلى جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عام 1990 عن دوره في دور كلاوس فون بولو في فيلم Reversal of Fortune (1990) إلى جانب جلين كلوز. ومن بين إنجازاته العديدة، لا ينبغي أن ننسى دوره كأستاذ هيغنز في مسرحية لوي ليرنر الموسيقية الشهيرة "سيدتي الجميلة". كان ذلك في لندن عام 1987.

وهو متزوج من الممثلة سينيد كوزاك، والتي ظهر معها في فيلم Waterland (1992) وفي مسرحيات شركة شكسبير الملكية. ظهر مع ابنه صموئيل آيرونز ووالد زوجته سيريل كوزاك في فيلم داني بطل العالم (1989). ابنه ماكس آيرونز هو أيضًا ممثل.