ميرهان حسين تنفي امتلاكها لهذا الشيء!

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية ميرهان حسين عبر خاصية الحالة انها لا تمتلك اي حساب رسمي، وكتبت ميرهان حسين: "أنا معنديش فيس بوك، جميع الصفحات والأكونتات اللي باسمي على فيسبوك مش بتاعتي وأنا غير مسئولة عن أي شيء بيتكتب فيها".
وكشفت ميرهان ، عن حقيقة ارتباطها عبر حسابها، وردت على سؤال احد متابعيها :" انتي قافلة باب الارتباط؟ لترد: "لا أنا قافله باب التعامل مع حد يخدعني باسم الارتباط.
يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين، مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من الممثلين، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.
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