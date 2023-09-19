ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري أحمد الفيشاوي مجموعة صور من كواليس مسلسله الجديد، برفقة الراقصة والممثلة المصرية دينا.

وصدم أحمد الفيشاوي الجمهور حيث ظهر وهو يحتضن ساقي دينا بيديه بطريقة غريبة، وغير مفهومة، كما تساءل الجمهور عن سر اختفاء الوشوم من جسمه بشكل كامل.

وقد شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي صوراً له، كشف من خلالها بدء تصوير أحدث أعماله، وهو فيلم "عادل مش عادل"، حيث ظهر في الصور وهو يقرأ السيناريو، وعلق بالقول: "بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا أول يوم تصوير فيلم " عادل مش عادل "، قصه وسيناريو و حوار أدهم سعيد وحسام كمال، إخراج أحمد يسري".

كانت هذه تفاصيل خبر الجمهور مستغرب من تصرف أحمد الفيشاوي اتجاه دينا.. لماذا وضع يديه على ساقيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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