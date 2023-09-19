دنيا عبد العزيز تستعين بالعكاز في عزاء شقيق محمد فؤاد - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - قدمت الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز واجب العزاء في وفاة شقيق الفنان محمد فؤاد الذي أقيم أمس في مسجد حسين صدقي في المعادي. وظهرت دنيا عبد العزيز بالعكاز مع زوجها وذلك بعدما كشفت عن تعرضها لكسر في قدمها. وقالت في تصريح سابق إن إصابتها حدثت بعد وقوعها على قدمها خلال تواجدها خارج مصر، وأشارت إلى أنها أصيبت بتمزق من الدرجة الثانية، وسوف تستمر في تلقي العلاج لمدة أسبوعين.

كانت آخر أعمال دنيا عبد العزيز الفنية مسلسل "المداح أسطورة العشق" الذي عرض في السباق الدرامي لرمضان 2023.

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