شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الفيلم أحببته.. "الجاسوس الذى ورطنى" كوميديا وأكشن غير مصدقة وممتعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهدت فيلم كوميدي أكشن من إنتاج عام 2018 هو "The Spy Who Dumped Me"، وبالعربية يترجم "الجاسوس الذي هجرني"، وأحيانًا تترجم "الجاسوس الذي ورطني"، وأعتقد أن الترجمة الأخيرة هي الأقرب لقصة الفيلم، وهذا الفيلم برغم المبالغات الكثيرة في مشاهده لكنها مبالغات محببة للمشاهد الباحث عن المتعة والترفيه، لأنه من البداية تدخلك مخرجة الفيلم سوزانا فوجل في "مُوود" الكوميديا، فأنت ستشاهد فيلمًا عن الجاسوسية لكنه يحمل الكثير من المشاهد والأحداث الغير قابلة للتصديق ولكن لو شاهدت الفيلم بتصنيفه على أنه فيلم كوميدي سوف تضحك متغاضيًا عن المبالغات، فالكوميديا نوعا منها يعتمد علي المبالغات، وهكذا هو "The Spy Who Dumped Me" .

أفضل ما في هذا الفيلم هو الثنائي الكوميدي الخطير: ميلا كونيس في دور (أودري)، و​كيت ماكينون في دور (مورجان)، فمشاهد هذا الفيلم سيظل طوال مدته يضحكك بما يتعرضان له من مواقف وبما يقدمانه من كوميديا لطيفة تعتمد علي الموقف أحيانًا وعلي الحكي وطريقتهما المرحة في الاستدعاء والرجوع لقصص من الماضي مرا بها.

سيناريو الفيلم قائم علي الصدف، وعلي المواقف الطريفة برغم أن الفيلم يسرد قصة قضية تخابر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا، لكن الكوميديا مع الأكشن هي المسيطرة علي كل أحداث ومشاهد الفيلم مصنوعة جميعها لإيجاد حالة كوميدية مخلوطة بالإثارة مع الأكشن.

الفيلم حين عرضه نال انتقادات كثيرة وجميعها كانت حول عدم التصديق والمبالغات في السيناريو، ولكني أختلف مع هذه الانتقادات جميعا حينما نضع الفيلم في خانة الكوميديا فدائما الكوميديا، أو بشكل أدق هناك نوع منها يعتمد في الأساس علي المبالغات سواء في الأداء من الممثلين أو في بناء المشهد نفسه علي السيناريو ثم في تنفيذ المخرج له، ونحن هنا المؤلف هو المخرج ولذلك استطاعت المخرجة ان تصنع لنا مواقف كوميدية ومطاردات وأكشن مضحك.

قصة الفيلم باختصار: هناك شاب اسمه درو (جوستن ثيروكس) يعمل جاسوسًا للمخابرات الأمريكية، وهو في تلك المشاهد الأولى يحاول البقاء على قيد الحياة، وهو الآن في ليتوانيا، وصديقته أودرى في أميركا، تتصل به ولا يرد؛ لكنه يتصل بها يومًا ليخبرها أنه في خطر، وفي اليوم التالي هو بين ذراعيها يلفظ أنفاسه الأخيرة ويكون معها صديقتها "مورجان"، وكل منهما مختلفة عن الأخرى في تصرفاتها، واحدة باردة قدر المستطاع "أودري"، والأخرى (مورجان) متوترة على الدوام، وتتركان الولايات المتحدة إلى فيينا، بعدما أوقعهما "درو" في ورطة بعدما أوصى صديقته، قبل موته بلحظات، باستخراج تمثال صغير فيه سر خطير، وتسليمه إلى المخابرات المركزية.



The Spy Who Dumped Me..



The Spy Who Dumped Me..1



فيلم جاسوسية



كيت ماكينون في دور (مورجان)،



كيت ماكينون وميلا كونيس في فيلم