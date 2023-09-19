شكرا لقرائتكم خبر عن قناة DMC تعرض مسلسل "بالطو" بدءًا من يوم السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة dmc وdmc دراما، عن عرض مسلسل "بالطو" بطولة الفنان عصام عمر في أولى بطولاته المطلقة في الدراما بدءًا من يوم السبت المقبل 23 ديسمبر الجارى، وهو من إخراج عمر المهندس.

والعمل مكون من 10 حلقات ويعرض على شاشة dmc كعرض أول وحصري للمسلسل، عقب عرضه علي منصة "Watch it"، حيث حقق العمل نجاحًا كبيرًا واستطاع أن يتصدر قوائم المشاهدة

وستكون مواعيد عرض مسلسل بالطو من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء على شاشة قناة dmc، ويعاد مرتين في تمام الساعة الثانية صباحا ومرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

فيما يعرض عبر شاشة قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء ويعاد في تمام الساعة الخامسة صباحا والرابعة والنصف عصرا.

المسلسل تدور أحداثه حول قصة الطبيب الشاب عاطف الذي يتخرج من كلية الطب، ويتم تكليفه في وحدة صحية طرشوخ الليف ويدخل في عالم غريب عليه، ليجد نفسه المدير دون أي خبرة سابقة فيدخل في أزمات ومشكلات كبيرة.

"بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، و إخراج عمر المهندس، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.