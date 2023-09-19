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سميرة محسن وهشام سليمان فى المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

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القاهرة - سامية سيد - بدء منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن دورة ضيف شرف الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، بالمركز الثقافي الإيطالي بحضور المخرج والفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان ، والدكتورة إنجي البستاوي مديرة المهرجان، والمستشار الثقافي الإيطالي ديفيد إسكالماني ، والمنتج هشام سليمان ، والفنان عمرو القاضي ، والفنان ميدو عادل والغنانة الفنانة الدكتورة سميرة محسن حامل اسم الدورة الثامنة من المهرجان . 

 

وقال المستشار الثقافي الإيطالي ديفيد إسكالماني : أعبر عن سعادتي وفخري عن اختيار ايطاليا دولة ضيف شرف المهرجان، وأشكر مؤسس المهرجان مازن الغرباوي ودكتورتنا العظيمة سميرة محسن ، وكما رأينا في الفيلم الذي عرض ببداية المؤتمر عروض إيطاليا التي عرضت خلال الدورات السابقة ، فقد شاركت إيطاليا بالمهرجان منذ أول دورة وحصلت علي العديد من الجوائز ، كان أخرهم الدورة الماضية ، وفكرة اختيار إيطاليا هذا العام لتكون ضيف شرف المهرجان هو شرف لنا هذا الأمر الذي يخلد الفن الإيطالي في مصر ، ونحن فخورين بالفرص التي يعطيها مازن الغرباوي للفنانين الإيطاليين .  

 

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن ، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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