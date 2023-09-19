زياد برجي يعلق على إمكانية صلحه مع إليسا

بيروت - الخليج 365 علق الفنان اللبناني زياد برجي على إمكانية الصلح مع مواطنته الفنانة إليسا، وذلك على هامش مشاركته فى حفل الموريكس دور. وكشف الفنان اللبناني زياد برجي عن إمكانية حدوث هذا الأمر، على غرار المصالحة التى تمت بين نوال الزغبي والفنان محمد رمضان. وعلق زياد برجي رداً على سؤال المذيعة قائلاً: “معرفش إيه الموضوع اللي هنتصالح عليه، المنافسة بتكون بين الفنانين”. وشارك الفنان زياد برجي تغريدة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات “تويتر”. وكتب برجي: "أبلغنا المحامي جان قيقانو أن محكمة الاستئناف كرست بموجب حكم صدر عنها بتاريخ اليوم حق زياد برجي بأداء ونشر أغنية "وبطير" بعدما قضت بوقف تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة في المتن الذي كان قد حجب عنه هذا الحق سابقا". قد يهمك أيضا: إليسا تلاحق زياد برجي قضائياً في الإمارات الفنانة إليسا تدعو لدولة المغرب وشعبها بعد الزلزال الذي ضرب البلاد

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