أول رد فعل من محمد فراج على اختيار فيلم "فوي فوي فوي" لتمثيل مصر بـ الأوسكار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان محمد فراج وردة فعله عندما علم باختيار فيلمه "فوي فوي فوي" لتمثيل مصر بترشحيات الأوسكار لعام 2024.

وتضمن مقطع الفيديو الذي نشره موقع "ET بالعربي" الفنان محمد فراج خلال تواجده بأحد دور العرض السينمائي وبجانبه بطلة الفيلم النجمة نيللي كريم ليتم الإعلان عن اختيار الفيلم لتمثيل مصر بالأوسكار.



وفوجئ "فراج" بالخبر حيث لم يستطع التنفس وبدأ في السعال لترد عليه "نيللي" قائلًا: "ايه يا عم هتكح ولا ايه؟"، وسط احتفاء وسعادة المتواجدين بالخبر.

فيلم "فوي فوي فوي" مستوحى من أحداث حقيقية في إطار درامي كوميدي حول "حسن" الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل كحارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا وفي هذه الرحلة يلتقي بالعديد من الشخصيات ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية وهم محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، حنان شوقي، حجاج عبد العظيم، لبنى ونس، محمد عبد العظيم، تأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج "فيلم كلينيك" محمد حفظي.

وأصدرت نقابة المهن السينمائية بيانا للإعلان عن الفيلم المرشح للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي.

وجاء في البيان: "تُعلن لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي لعام ٢٠٢٣ والمُشكلة من مجموعة من السينمائيين والنقاد المستقلين عن اختيار فيلم ( ڤوي ڤوي ڤوي ) للمخرج عمر هلال - مرشحاً مصريا".

وتابع البيان: "وذلك بعد ما فاز بأغلبية التصويت بين قائمة قصيرة ضمت الأفلام التالية: 1- وش في وش، 2- ١٩ ب، 3- بيت الروبي 4- الباب الأخضر".

واستكمل البيان: "هذا و تنوه اللجنة بظهور مواهب شابة لمخرجين يقدمون أفلامهم الأولى خلال العام، وإذ كانت اللجنة قد رآت العام الماضي عدم ترشيح فيلم مصري اعتراضاً على تواضع مستوى الأفلام المعروضة، فمن حق صناع الأفلام الشباب الإشادة بجهودهم الواضحة في الأفلام المعروضة لهذا العام".

أول رد فعل من محمد فراج على اختيار فيلم فوي فوي فوي

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