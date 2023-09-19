شريف سلامة في دور محامٍ يعالج قضية مهمة في مسلسل "العودة"

ميرنا وليد - بيروت - ينشغل الممثل المصري شريف سلامة في الفترة الحالية في تصوير مسلسل "العودة"، حيث تصور المشاهد بين الصعيد والقاهرة.

ويجسد سلامة شخصية محامٍ من الصعيد يهتم بقضية مهمة من قضايا الصعيد تتعلق بالتنقيب عن الذهب، وتدور معظم أحداث العمل في مدينة الأقصر.

ويجسد الممثل عصام السقا دور العمدة في المسلسل المكون من 30 حلقة، ويشارك فيه باقة من الممثلين، منهم تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد وولاء الشريف، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

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