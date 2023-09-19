نسرين طافش بإطلالة جذابة وهذا ما وجهته لمتابعيها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صوراً جديدة لها أطلت فيها بإطلالة كاجوال، بثوب أبيض وبنطلون رياضي لونه فوشيا، مع حقيبة من ذات اللون، وبجانبها قططها كالعادة، وكتبت نسرين قائلة: "في الغالب يحبنا الآخرون على قدر عمق حبهم لأنفسهم، ويبغضوننا على قدر بغضهم لأنفسهم وعدم فهم ذواتهم، إذا أردت أن تكون حباً فأحبب نفسك أولاً وأعرفها جيداً".



وتنتظر نسرين طافش عرض فيلمها "في القلب"، الذي يشاركها في بطولته خالد سليم، محمد عز، توني ماهر ومنة فضالي، قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، ود. عادل مرسي، مدير التصوير محمد عز.



