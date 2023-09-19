ميرنا وليد - بيروت - استطاع الفنان المصري أحمد سعد ان يحصد ملايين المشاهدات من خلال أغنياته المميزة والتي أصبحت تريند، نذكر منها "عليك عيون، وسع وسع، اليوم الحلو ده" وغيرها من الأغاني التي رفعت كثيرا من أسهمه.
الفنان أحمد سعد كُرّم في حفل جوائز الموريكس دور، وفعلا يستحق التكريم لإختياراته الفنية الصائبة.
موقع "الفن" التقى بـ أحمد سعد وقد أجرينا معه لقاء تحدثنا فيه عن تكريمه، رسالته للجمهور اللبناني، وسر اغانيه الناجحة التي دائما تكون تريند على مواقع التواصل الإجتماعي.
لمعرفة تفاصيل اللقاء تابعوا الفيديو المرفق بالخبر.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد: "الجمهور اختار ان يحبني وهذا ما كنت أحلم به" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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