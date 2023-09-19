هذا سر وشم ستيفاني عطالله .. ولماذا أخفته ؟

ميرنا وليد - بيروت - تضع الممثلة الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله وشماً على عنقها عبارة عن جملة "à la folie" وتعني "بجنون".

واضطرت عطالله إخفاء الوشم حين شاركت في المسلسل الكويتي الدرامي "القائمة السوداء" من بطولتها وعبدالله بوشهري وطلال مارديني وسعود بوشهري وماري تيريز سلهب وإبراهيم البيراوي.

تدور أحداث المسلسل حول مجرمين مأجورين من قبل عصابة، يتميزان بطريقتهما الذكية بالتنكر للتمكن من تنفيذ المهمات المسندة إليهما أياً كانت العواقب بفترة زمنية قصيرة ومتسارعة، رحلة مشوقة لا تخلو من الحب ويسودها الخطر والألم.

والعمل إخراج وتأليف حسين دشتي.

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