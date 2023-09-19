أحمد فهمي تعلمت التمثيل من هذه الممثلة ومشهد القلم أعيد عدة مرات

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري أحمد فهمي كواليس مسلسل “سفاح الجيزة”، الذي يتم عرضه حالياً، وأعلن عن سر لأول مرة جمعه بمواطنته المصرية الممثلة حنان يوسف، والتي تشاركه بطولة المسلسل، مشيراً أنه تعلم التمثيل في بداياته من خلالها .
وتابع فهمي قائلاً : "حنان يوسف أول واحدة اتعلمت معاها تمثيل، كانت بتديني ورش تمثيل برايفت ومكناش مصدقين إن الأيام لفت وهي بتعمل أمي دلوقتي في المسلسل" .
أضاف أحمد فهمي قائلاً : "المشهد اللي حنان يوسف ضربتني بالقلم فيه اتعاد كتير عشان هي مكنتش قادرة تضرب جامد، وهي في المشهد ده خافت".
وتابع أحمد فهمي: "وأنا بصتي في المشهد ده كانت مش طبيعية عشان كان جوايا مشاعر مخطلتة بين إن أنتِ السبب في كل حاجة، وفي نفس الوقت أنا من غيرها ولا حاجة، ففكرت في كل ده والريأكشن طلع لوحده".
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