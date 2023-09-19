"عفوًا أسأت الرد وهزرت".. مخرج فيلم فوي فوي فوي يعتذر للصحافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

إعتذر عمر هلال مخرج فيلم فوي فوي فوي للصحافة والإعلام، بعد إثارته غضب الصحفيين في المؤتمر الصحفي للفيلم.

وكتب هلال عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": توضيح يخص الصحافة، يتم تداول بعض الكلام يؤشر إلى إني أسأت الرد على سؤال لصحفي".

واستكمل:أولا أنا أسف إذا أخذ هذا الرد على إنه استهزاء ، فهو لم يكن، بل كان توضيح فيه 'عشم وضحك' مع صحفي أنا حسيت إن دمه خفيف لمًا عمل معايا انترفيو على الرد كاربت..عفوا إذا كنت هزرت معاك".

وتابع: "والله مقصدش، الجو كان لذيذ ومحتفلين بالفيلم وكنت حاسس إنك شخصيا شخص يحب النكته".

وأضاف: "كل التقدير والاحترام للصحافة والإعلام و النقاد، وكيف لا وأنتم أصحاب الفضل في هذه القصة والفيلم، شكرًا لكم".

وانتقد عدد من مراسلي المواقع الإخبارية طريقة تعامل المخرج عمر هلال والفنان محمد فراج في المؤتمر الصحفي لفيلم "فوي فوي فوي".