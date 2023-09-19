"تاتو في العمرة وقُبله على السجادة الحمراء"..5 صور لـ أحمد الفيشاوي أثارت الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثار الفنان أحمد الفيشاوي، مجددًا حالة من الجدل، في أول ظهور له، بدون رسوم التاتو التي كانت تغطي ذراعيه ورقبته، وتصدر مؤشرات البحث.

أحمد الفيشاوي، ظهر بصحبة الفنانة دينا، جالسا على الأرض، بدون رسوم التاتو التي كانت تغطي مناطق متفرقة في جسده، ومنها ذراعيه و الرقبة.

ويعد هذا الظهور، ضمن سلسلة من صور الفنان أحمد الفيشاوي، التي أثارت الجدل، و نرصد بعضها في التقرير التالي

الصلاة بالتاتو

في أبريل الماضي، تصدر الفنان أحمد الفيشاوي، قوائم مواقع التواصل الإجتماعي، عقب تداول صورله، وهو يؤدي الصلاة و رسوم التاتو تغطي ذراعيه ورقبته.

ومن جهته علق الداعية عبد الله رشدي، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، على نشر صور الفنان أحمد الفيشاوي، ووجه له الرسالة التالية: "للفنان أحمد الفيشاوي، ثبتك اللهُ؛ كلُّنا عُصاةٌ؛ كلُّنا مذنبون وخيرُنا من يتوبُ ولعلَّك من خيرِنا'.

في العمرة

وعقب احتفاله بعرض فيلم "رهبة"، زاد الجدل حول الفنان أحمد الفيشاوي، بعد ظهوره وهو يؤدي مناسك العمرة، ورسوم التاتو، تغطي صدره و ذراعيه، و الرقبة.

في حمام السباحة

في أغسطس الماضي، حصد الفنان أحمد الفيشاوي، تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل ، عقب ظهوره بصحبة ابنه "تيتوس" ووالدته الألمانية "دنيس ولمان" في أحدث ظهور لهم، عقب سلسله من الأزمات.

ونشر الفيشاوي، الصور التي ظهر فيها، معهم داخل حمام السباحة، عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "أهلا في بيتك يا صغيري، أنا بحبكوا.. العائلة تأتي أولا".

وجاء ظهور أحمد الفيشاوي، مع نجله، بعد رفض الاعتراف بنسب الإبن لسنوات، ودخوله في نزاع قضائي مع الأم الألمانية الجنسية دنيس ولمان.

قبلات

وقبل انفصاله عام 2021، عن زوجته السابقة ندى كامل، كان الفنان أحمد الفيشاوي، مصدر إثارة الجدل في المهرجانات الفنية، ومنها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بسبب تعمد تبادل القبلات مع "ندى"، أمام عدسات المصورين.