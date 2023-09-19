مايان السيد بفستان جريء.. والجمهور يعلق: "خسيتي أزاي؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة مايان السيد صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وظهرت مايان بنحافة زائدة في الصور، وارتدت فستانا قصيرًا.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "جميلة أوي يا مايان، على طبيعتك وبدون ميكب بتكوني أحلى، زي القمر، خسيتي أوي، خسيتي كده إزاي؟".

جدير بالذكر أن مايان السيد عُرض لها في رمضان 2023 مسلسل "1000 حمد لله على السلامة" أمام النجمة الكبيرة يسرا، وشارك في بطولة العمل محمد ثروت، شيماء سيف، آدم الشرقاوي، أحمد عبدالوهاب، كما ظهرت كضيفة في مسلسل "جت سليمة" في نفس الموسم الرمضاني، والعمل من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلّام.