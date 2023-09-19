هدى المفتي بفستان قصير في أحدث ظهور- صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نوران أسامة:

شاركت الفنانة الشابة هدى المفتي الجمهور، أحدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت خلالها بإطلالة مختلفة ارتدت فيها فستان قصير باللون الأبيض والأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "جميلة بشكل غير عادي، بحبك، حياتي، جميل الاستايل، حلوة كالعادة".

يذكر أن آخر أعمال هدى المفتي فيلم "حظك اليوم" الذي عُرض على منصة "شاهد".

تدور أحداث فيلم "حظك اليوم" في إطار اجتماعي كوميدي، حول تورط 4 أصدقاء في سرقة تحفة نادرة، وشارك في بطولة العمل هدى المفتي، كريم قاسم، مروان يونس، طه دسوقي.