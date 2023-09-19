شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة التركية ميرفي كيالب تنهى حياتها بمسدس والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهت الممثلة التركية ميرفي كيالب، حياتها باستخدام مسدس والدها، عن عمر ناهز 36 عاما، وقامت بإطلاق الرصاص على رأسها من المسدس .



ميرفي كيالب

سارعت الشرطة التركية، إلى مكان الحادث، بعد تسجيل عدة بلاغات بعد سماع صوت طلقات نارية قادمة من شرفة الطابق الثاني من مبنى سكني في شارع غازي بدالامان، حيث تم نقل جثمان كيالب إلى مشرحة معهد الطب الشرعي في موغلا لإجراء التشريح اللازم.



ميرفي كيالب

درست كيالب، التمثيل بجامعة إسبرطة سليمان ديميريل، وعملت لفترة بـ مسرح إسطنبول الحكومي لمدة أكثر من عام، ثم من بعدها انتقلت إلى المسارح البديلة.

وبدأت شهرة كيالب بعد مشاركتها في العديد من المسلسلات والأفلام التركية أبرزها " مسألة شرف"، و "المحارب"، و "نهاية العالم الصغيرة"، و "أمال وأحلام"، و"ساكريا فيرات".