محمد إمام ينافس في رمضان 2024 بـ«كوبرا»

يعكف الفنان محمد إمام علي التجهير والتحضير للمنافسة في موسم دراما رمضان2024، واستقر مؤخرا علي عمل بعنوان«كوبرا»من تأليف أحمد محمود ابو زيد وإخراج أحمد شفيق.

من ناحية أخري انتهي الفنان محمد إمام مؤخرا من تصوير أحدث أفلامة "أبو نسب" بجانب كلا من ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام .

قصة فيلم" أبو نسب"

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، يلعب خلاله محمد إمام دور طبيب أطفال، ويتزوج من ياسمين صبري خلال الأحداث، فيما تظهر هالة فاخر بدور والدته، بينما تجسد وفاء عامر شخصية والدة ياسمين صبري.

أبطال فيلم " أبو نسب"

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسيمن صبري، ماجد الكدواني، سيناريو وحوار أيمن وتار وإخراج رامي إمام، ويجمع الفيلم محمد إمام وشقيقه المخرج رامى إمام بعد غياب سنوات، حيث قدما سوياً فيلم "حسن ومرقس" عام 2008، وكان العمل بطولة النجم الكبير عادل إمام وعمر الشريف، والذي ظهر من خلاله محمد إمام للجمهور، وكان بمثابة انطلاقته القوية في عالم الفن.

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