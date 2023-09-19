القاهرة- الخليج 365
يعكف الفنان محمد إمام علي التجهير والتحضير للمنافسة في موسم دراما رمضان2024، واستقر مؤخرا علي عمل بعنوان«كوبرا»من تأليف أحمد محمود ابو زيد وإخراج أحمد شفيق.
من ناحية أخري انتهي الفنان محمد إمام مؤخرا من تصوير أحدث أفلامة "أبو نسب" بجانب كلا من ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام .
قصة فيلم" أبو نسب"
تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، يلعب خلاله محمد إمام دور طبيب أطفال، ويتزوج من ياسمين صبري خلال الأحداث، فيما تظهر هالة فاخر بدور والدته، بينما تجسد وفاء عامر شخصية والدة ياسمين صبري.
أبطال فيلم " أبو نسب"
فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسيمن صبري، ماجد الكدواني، سيناريو وحوار أيمن وتار وإخراج رامي إمام، ويجمع الفيلم محمد إمام وشقيقه المخرج رامى إمام بعد غياب سنوات، حيث قدما سوياً فيلم "حسن ومرقس" عام 2008، وكان العمل بطولة النجم الكبير عادل إمام وعمر الشريف، والذي ظهر من خلاله محمد إمام للجمهور، وكان بمثابة انطلاقته القوية في عالم الفن.
قد يهمك أيضا:
3 أعمال ينتظرها محمد إمام في السينما الفترة المقبلة
محمد إمام يعيش حالة من النشاط الفني المكثف خلال الفترة الحالية
كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام ينافس في رمضان 2024 بـ«كوبرا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.