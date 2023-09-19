أحمد الفيشاوي يثير الجدل بإختفاء الوشوم من جسمه

نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور ظهر فيها مع الفنانة دينا، من كواليس تصوير أحد أعمالهما الفنية.

وأثار الفيشاوي الجدل في الصور بعد أن لفت انتباه متابعيه باختفاء الوشوم من مناطق متفرقة في جسمه، وتساءل جمهوره عن سر اختفائها، فيما أكد الكثيرون أن شكله من دون تلك الوشوم أفضل بكثير.

وكان أحمد الفيشاوي قد أعلن أخيراً عن البدء بتصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "عادل مش عادل"، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، ومن المقرر عرضه قريباً في دور السينما.

يُذكر أن أحمد الفيشاوي أثار الجدل بعد نشره عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" صوراً جمعته مع ابنه تيتوس ووالدته الألمانية في حمّام السباحة، خلال قضائهم إجازة الصيف، وذلك للمرة الأولى منذ اعترافه بأبوّته له العام الماضي... وعلّق الفيشاوي على الصور بقوله: "دينيس وتي أحبك، مرحباً بك في بيتك يا بني، العائلة تأتي أولاً".

وأثار الفيشاوي جدلاً كبيراً بعد ظهوره في الصور التي جمعته بابنه وبطليقته الألمانية، وهو يُقبّلها.

وفتح تعليق الفيشاوي على الصور وتقبيله لطليقته الألمانية دينيس ولمان باب التساؤلات بين الجمهور حول إمكانية عودتهما الى الحياة الزوجية.

وتفاعل الكثير من الجمهور مع المنشور إذ قال متابع: "ربنا يهديك ويلمّ شمل أسرتك يا رب عقبال ما تجيب بنتك هي كمان وتعمل أسرة حلوة". وعلّق آخر: "خطوة جميلة يا أحمد ربنا يسعدك بابنك ويديم عليك نعمة الاستقرار الأسري".

يُذكر أن أحمد الفيشاوي اعترف بنجله تيتوس من طليقته الألمانية، بعدما نشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صورة له، وعلّق عليها بالقول: "ابني بات أكبر وأقوى، وفاز بصف الكاراتيه".

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